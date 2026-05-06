ترمب: الإيرانيون غير قادرين على إدخال أو إخراج السفن

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الوضع في مضيق هرمز "تحت السيطرة إلى حد كبير"، مشيداً بأداء البحرية الأميركية في فرض الحصار.

وتابع ترمب خلال كلمة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تمتلك "أعظم جيش في العالم، وبفارق كبير"، مضيفاً: "أعتقد أننا أثبتنا ذلك".

وبين: "الحصار لا يُصدق، والبحرية كانت مذهلة، إنه مثل جدار من الفولاذ، لا أحد يمر".

وأضاف: "نحن نحقق نجاحاً كبيراً جداً في إيران"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تراقب تطورات المفاوضات الجارية مع طهران.

واعتبر أن الأمور "تسير بسلاسة كبيرة" مع إيران، مؤكداً أن طهران "تريد إبرام اتفاق وتريد التفاوض".

وذكر أن واشنطن "تتعامل مع أشخاص يريدون بشدة إبرام اتفاق"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستحدد ما إذا كان الاتفاق المحتمل "مرضياً" لها.

وجدد ترمب التأكيد على رفض الولايات المتحدة امتلاك إيران سلاحاً نووياً، قائلاً: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لن نسمح بحدوث ذلك".