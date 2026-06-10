ترمب يقول إن الإيرانيين طلبوا وقف القصف وطهران تنفي

شفق نيوز ـ واشنطن/ طهران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن مسؤولين إيرانيين كباراً طلبوا منه وقف القصف الأميركي على إيران، مؤكداً أن الضربات "ستتوقف قريباً"، في وقت نفت فيه طهران حصول أي اتصال من هذا النوع.

ونقلت "فوكس نيوز" عن ترمب قوله إن الولايات المتحدة قصفت إيران الليلة بـ49 صاروخاً من طراز توماهوك، مضيفاً أنه أبلغ الإيرانيين بأنه سيواصل قصفهم "بشدة" إذا لم يوقعوا على الصفقة بحلول يوم غد.

وأضاف ترمب أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين كبار في طهران، وأنهم طلبوا منه التوقف عن القصف، قائلاً إن "الإيرانيين يطلبون مني التوقف عن قصفهم".

وأكد الرئيس الأميركي أن الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات التي استهدفت إيران.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاء ترمب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به "كاذب"، معتبراً أن هذه الرواية تمثل "غطاءً للتهرب من الحرب مع إيران".

وتأتي تصريحات ترمب بعد موجة جديدة من الضربات الأميركية على أهداف داخل إيران، في ثاني ليلة متتالية من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، وسط حديث أميركي عن أن العمليات تهدف إلى الضغط على إيران للقبول باتفاق.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد قال إن القيادة المركزية الأميركية ستوجه ضربات قوية إلى "منشآت رئيسية" داخل إيران، معتبراً أن واشنطن لا تسعى إلى إعادة إشعال الحرب، بل إلى فرض شروط اتفاق جديد عبر الضغط العسكري.

في المقابل، أعلنت مصادر عسكرية إيرانية أن القوات في حالة تأهب كامل، وتوعدت بردود "ثقيلة" على الضربات الأميركية، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية.