ترمب: النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر اليوم الخميس، أن النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز، مجدداً تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وقال ترمب في تدوينة على "تروث سوشيال" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "النفط يتدفق، إيران لا يمكنها أبداً أن تمتلك سلاحاً نووياً (العالم سيكون آمناً)، أسواق الأسهم تزدهر، الوظائف في أعلى مستوياتها القياسية، والأسعار تنخفض (القدرة على تحمل التكاليف)".

وأضاف: "بلدنا قوي وآمن ومحترم أكثر من أي وقت مضى. على الرحب والسعة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس الأربعاء، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.