ترمب: إجراءاتنا ضد إيران مناوشات عسكرية صغيرة

شفق نيوز- واشنطن

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إجراءات بلاده تجاه إيران بأنها عبارة عن "مناوشة عسكرية صغيرة"، مؤكداً أن طهران لا تملك أي فرصة بعد تدمير قواتها البحرية والجوية بـ"الكامل".

وذكر ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "نخوض مناوشة عسكرية صغيرة وإيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تملكها أبداً".

وأضاف أن "إيران لا بحرية لديها ولا قوات جوية وقد تم تدمير ذلك بالكامل وقتل القادة، ونبلي بلاءً حسناً في الملف الإيراني وأولويتنا هي الأمن القومي الأميركي".

وقال الرئيس الأميركي إن "النظام في إيران يتكون من أشخاص مرضى نفسياً ولن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي"، على حد وصفه.