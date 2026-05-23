ترمب: القرار النهائي بشأن إيران قد يتخذ يوم غد

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، عن تردده بين المضي نحو اتفاق جديد مع طهران أو توجيه ضربة عسكرية لها.

وقال ترمب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إنه سيعقد اجتماعاً، اليوم، مع كبار مستشاريه لمناقشة المسودة الأخيرة الخاصة بالاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن القرار النهائي قد يُتخذ يوم غد.

وأضاف أنه سيلتقي لاحقاً بالمبعوث ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، لبحث الرد الإيراني الأخير، موضحاً أن جي دي فانس قد ينضم إلى الاجتماع.

وأشار ترمب، إلى أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يتضمن معالجة ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني ومصير المخزون الحالي من اليورانيوم، مؤكداً أن هذه القضايا تمثل جوهر أي تفاهم محتمل مع طهران.

وتابع الرئيس الأميركي، قائلاً: "إما أن نوقع اتفاقاً أو أوجه لهم ضربة قوية".

ونفى ترمب صحة التقارير التي تحدثت عن قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمال إبرام اتفاق "غير مناسب" مع إيران، مؤكداً أن تلك المعلومات "غير صحيحة".

إلى ذلك، أوضح ترمب لشبكة CBS News، إن المفاوضين عن الولايات المتحدة وإيران "يقتربون كثيراً" من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بين البلدين.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن المقترح الأخير يتضمن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، إلى جانب استمرار المفاوضات.

ورفض ترمب تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق، لكنه قال إن الأمور "تتحسن أكثر فأكثر كل يوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، وضع "اللمسات الأخيرة" على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن المفاوضات تتجه نحو تقليص الخلافات مع واشنطن.

وكان ترمب قد أكد الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي "في أي اتفاق محتمل".

يشار إلى أن إسلام آباد كانت استضافت في نيسان/أبريل الماضي الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنها لم تثمر اتفاقاً.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مقترحات عدة، فيما ظلت بعض النقاط عالقة على رأسها نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الخارج، والسيطرة على مضيق هرمز، فضلاً عن رفع كامل العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني، مع تواصل التحذيرات الكلامية المتبادلة والتهديدات الأميركية.