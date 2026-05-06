ترمب: العملية ستنتهي إذا وافقت إيران على الاتفاق وإلا قصف أكبر

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، موافقة طهران على الاتفاق لفتح مضيق هرمز، محذراً من "قصف أكبر" في حال عدم الموافقة.

وقال ترمب إن "إيران إذا وافقت على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي ستكون قد انتهت".

وأضاف أن "مضيق هرمز سيتم فتحه للجميع بما في ذلك إيران" في حال إقرار الاتفاق.

وحذر من أنه "إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير"، مرجحاً في الوقت نفسه أن "إيران ستوافق غالباً على هذا الاتفاق".

وأفاد مسؤولون أميركيون، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".