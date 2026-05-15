ترمب: الصين تعارض امتلاك إيران سلاحاً نووياً

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاماً، شرط أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً".

وأضاف ترمب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن زيارته إلى الصين كانت "تاريخية"، مؤكداً توقيع "اتفاقيات تجارية كبيرة" خلال الزيارة.

وأشار إلى أنه تحدث مطولاً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تايوان وإيران، معتبراً أن هناك "تقارباً في وجهات النظر"، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني أكد له معارضته لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

كما أوضح أنه "لم يطلب من الرئيس الصيني الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها".

وتابع ترمب، قائلاً: "لم يقدم أي تعهد للرئيس الصيني بشأن تايوان"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران العسكرية، وأن الحصار المفروض عليها فعّال".

وختم بالقول إنه سيتخذ "قراراً خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني".

وأنهى الرئيس الأميركي زيارته إلى الصين، حيث غادر متجها إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته محطة التلفزيون المركزي الصيني في وقت سابق من اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التوصل إلى تفاهمات بشأن تأجيل المفاوضات حول الملف النووي إلى وقت آخر، وفيما اعتبر أن الوضع في مضيق هرمز "معقد" ويتطلب جهداً لإيجاد حل له، رحب بجهود روسيا والصين والهند وباكستان لحل الأزمة القائمة.