ترمب: الشرع يريد التعامل مع حزب الله وهو لن يهدم المباني

شفق نيوز- واشنطن

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، حديثه عن تولي الرئيس السوري أحمد الشرع التعامل مع حزب الله في لبنان، لافتاً إلى أنه "سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأكثر دقة من الإسرائيليين".

وأشار ترمب في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن الشرع "لن يهدم المباني"، كاشفاً عن رغبة الرئيس السوري في تولي التعامل مع حزب الله بالقول "أنا أعلم أنه يرغب في القيام بذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي: "سيكون جيداً أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف في وقت سابق عن اقتراحه إسناد مهمة التصدي لحزب الله في لبنان إلى سوريا، قائلاً إن الرئيس السوري أحمد الشرع "وعد أنه سيقدم مساعدة في قضية حزب الله".

كما قال ترمب في تصريحات أخرى حول إمكانية أن تلعب سوريا دوراً في مواجهة حزب الله: "بإمكانهم المساعدة، سنرى، أعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً"، في إشارة إلى أن الملف ما زال قيد البحث والتنسيق بين الجانبين.

وسبق أن نفى الشرع أي نية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكداً أن الأولوية هي إعادة بناء سوريا، وأن دمشق تبحث عن "قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس عسكرية".

كما وصف الشرع التقارير عن تدخل عسكري سوري محتمل بأنها "غير صحيحة تماماً".

وفي هذا الصدد، كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في 12 تموز/ يوليو الجاري، أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلق قبولاً من اللبنانيين أو الإسرائيليين على حد سواء.

وأضاف هاكابي لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن "الخيار الأفضل يتمثل في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سيطرته تدريجياً على كامل أراضي البلاد".