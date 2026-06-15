ترمب: السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن بدء السفن بالتحرك خارج مضيق هرمز، مشيراً إلى أن كثيراً منها محمل بالنفط.

وأضاف ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أن السفن تسلك "الطريق الجنوبي"، واصفاً إياه بأنه "آمن ومحمي ونظيف تماماً"، مؤكداً وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة أمام حركة السفن.

وكشف مصدر إيراني مطلع، في وقت سابق اليوم، أن عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة المقرر يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إنجاز نص مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن اتفاقين فوريين سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من فجر اليوم.

وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الإيراني إن مسار المفاوضات استغرق وقتاً طويلاً، وجرى بوساطة باكستان وقطر، مشيراً إلى أن وفداً قطرياً وصل إلى إيران أمس وأجرى محادثات استمرت نحو 15 ساعة.