ترمب: عهد "متنمر الشرق الأوسط" انتهى والجيش الإيراني يعيش فوضى عارمة

شفق نيوز - واشنطن

اعتبر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران أضاعت "وقتاً طويلاً" بالتفاوض لغرض التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع أميركا في المنطقة.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن الاتفاق لو تم التوصل إليه لـ"كان سيحقق مكاسب عظيمة لإيران، ولكن الآن سيتعين عليها دفع الثمن" جراء ما وصفه بالمماطلة والتسويف.

وأضاف أن إيران باتت "تتحدث دون أفعال"، وأن عهد "متنمر الشرق الأوسط قد انتهى تماماً"، مشيراً إلى أن الجيش الإيراني يعيش فوضى عارمة وتخبطاً شاملاً، وأن الكثير من مكوناته مثل القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة.

وتأتي تصريحات ترمب في إطار تقييم واشنطن لنتائج الصراع العسكري الذي اندلع بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر شهر شباط الماضي واستمر لمدة 40 يوماً؛ في المقابل، غالباً ما تقلل طهران من دقة هذه التقديرات الأمريكية، مؤكدةً على قدرة قواتها المسلحة على الرد والاحتفاظ بجاهزيتها.