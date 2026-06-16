ترمب: الجحيم ينتظر إيران إذا امتلكت النووي.. ومحاولات تغيير النظام فشلت

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إيران بأن الجحيم سيحل عليها إذا فكرت في الحصول على سلاح نووي، مؤكداً أنها لن تمتلك أي سلاح نووي بموجب الاتفاق.

وقال ترمب في تصريح صحفي: "لدينا اتفاق عادل وجيد مع إيران لكن لا نستثمر أي أموال هناك"، مبيناً أن "الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية".

وتابع ترمب: "ما دفعني للتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا سعت لامتلاكه فإن الجحيم سيفتح عليها"، مؤكداً أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق".

وشدد الرئيس الأميركي، على أن "العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملاً مهماً وإيجابياً، ونشعر بالسعادة والاحترام لكيفية إدارة قطر للأمور خلال الأزمة الأخيرة".

وأوضح ترمب: "كانت هناك محاولات لتغيير النظام في إيران لكنها لم تنجح"، مشيراً إلى أن "هناك فرصاً جيدة للتعامل مع إيران".

وأكمل ترمب قائلاً: "لو لم نلغ خطة العمل الشاملة التي أبرمها أوباما (الرئيس الأميركي الأسبق)، مع إيران لربما امتلكت سلاحاً نووياً".

يشار إلى أن طهران قد أعلنت التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، إذ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق بين إيران وأميركا من المقرر توقيعه يوم الجمعة المقبل.

فيما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي إنجاز نص مذكرة التفاهم بين الجانبين، تمهيداً لبدء مرحلة تفاوض جديدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، كما تحدثت مصادر إيرانية عن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق المرتقب.