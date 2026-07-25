ترمب: الجانب الإيراني يتحدث معنا حاليا ويريد الاتفاق

شفق نيوز-واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن إيران تجري محادثات مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أنها تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، كما كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وقال ترمب، خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، إن "الجانب الإيراني يتحدث معنا حالياً ويرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لا أعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي، لكنني مستعد للاستماع"، مدعياً أن الولايات المتحدة "وجهت ضربات قوية لإيران ودمرت سلاحها الجوي بالكامل، بما يشمل 250 طائرة حربية".

وفي الشأن الإسرائيلي، أعلن ترمب أن "نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام"، موجهاً انتقادات إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، واصفاً إياه بأنه "فلسطيني".

وقال بهذا الصدد: "سأرسل لشومر غداً زياً فلسطينياً جميلاً، حتى يتمكن من استقبال نتنياهو عندما يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة".

وعلى الصعيد الداخلي، أكد ترمب أن "الولايات المتحدة تؤمن بحرية التعبير، وتحل خلافاتها بالحوار، ولا تستسلم للعنف السياسي".

وجاءت تصريحات ترمب خلال مشاركته، برفقة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق “والدورف أستوريا” بالعاصمة واشنطن