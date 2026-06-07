ترمب: اقتربنا من الاتفاق مع إيران.. لكن بشروط

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة باتت "قريبة جداً" من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثلان شرطين أساسيين في أي اتفاق محتمل.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "إذا أبرمنا اتفاقاً فسنقوم بذلك معاً، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فلن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأكد أن واشنطن لن تكتفي بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بل تسعى أيضاً إلى منعها من شراء أو امتلاك أي سلاح نووي بأي وسيلة كانت.

وأشار ترمب إلى أن القيادة الإيرانية الجديدة تبدو "أكثر عقلانية"، معرباً عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رغب بذلك.

وفي ما يتعلق بالوضع العسكري، قال ترمب إن القوات الأميركية ستبقى منتشرة في المنطقة خلال المرحلة الحالية، معتبراً أن ذلك ضروري لضمان الاستقرار ودعم المسار التفاوضي.

كما أكد أن أي اتفاق جديد مع طهران لن يتضمن الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيُبحث لاحقاً إذا التزمت إيران بتعهداتها.

وختم ترمب بالقول: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولن نفعل ذلك".