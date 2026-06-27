تركيا: عودة مليون و434 ألف سوري إلى بلادهم طوعاً

شفق نيوز- أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، يوم السبت، أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ العام 2016 تجاوز مليوناً و434 ألف شخص، فيما ما يزال أكثر من مليوني سوري يخضعون لنظام الحماية المؤقتة في تركيا.

وقال تشيفتشي، خلال اجتماع للتشاور والتقييم بشأن الهجرة عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" بمدينة إسطنبول، إن عدد السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة يبلغ مليونين و259 ألف شخص.

وأوضح أن السلطات التركية قررت إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على إذن عمل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل التي يلبيها السوريون، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنظيم توظيفهم بما يتوافق مع القوانين الخاصة بالأجانب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تجري تقييماً شاملاً لملف العودة الطوعية ومستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، لافتاً إلى أن نحو ثلث السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ولدوا داخل تركيا، ما يجعل قضية الهجرة ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن 578 ألف سوري عادوا طوعاً وبشكل آمن ومنظم إلى بلادهم منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتعد تركيا الدولة الأكثر استضافة للاجئين السوريين في العالم، إذ استقبلت ملايين السوريين منذ اندلاع الحرب في بلادهم.