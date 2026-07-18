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    • تركيا.. توقيف 119 متهماً بالانتماء لـ"داعش"

    تركيا.. توقيف 119 متهماً بالانتماء لـ"داعش" عناصر من الشرطة التركية
    2026-07-18T14:32:21+00:00

    شفق نيوز- أنقرة

    أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، إيقاف 119 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في عملية نفذت في 30 محافظة من البلاد من بينها إسطنبول وأنقرة وأضنة.

    وذكرت الوزارة في بيان، أن "هؤلاء أوقفوا بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتمويله بواسطة جهات على صلة بالتنظيم الإرهابي وجمعيات تدعي أنها خيرية".

    وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، قُتل رجل يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في جنوب أنقرة، قبل أسبوعين من انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.

    وعلى إثر ذلك، أُوقف 209 أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم ولمجموعات من اليسار المتشدد في أنقرة بأمر من النيابة العامة.

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