تركيا تطرح مشروع قانون لحلّ حزب العمال الكوردستاني وتنظيم عودة عناصره

شفق نيوز- أنقرة

رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينظم إجراءات حلّ حزب العمال الكوردستاني، والإشراف على نزع سلاحه وعودة عناصره، في إطار مسار إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

وبحسب وسائل إعلام تركية، يتولى مجلس الأمن القومي التركي التحقق من تنفيذ عملية حل الحزب ونزع سلاحه وفقاً لأحكام مشروع القانون.

ويقضي المشروع بعدم ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني غير المتورطين في جرائم قتل عند عودتهم إلى تركيا، مع تعليق أحكام السجن الصادرة بحق المدانين بالانتماء إلى الحزب.

وينص القانون على تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ الإجراءات، تضم نائب الرئيس وعدداً من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، فيما تتولى لجنة برلمانية مراقبة عملية استسلام مقاتلي الحزب ونزع أسلحتهم ومتابعة تنفيذ بنود المشروع.

وقرر حزب العمال الكردستاني في أيار/ مايو من العام الماضي نزع سلاحه وحل نفسه استجابة لنداء وجهه زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.