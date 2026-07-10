تركيا ترفض الانضمام إلى مبادرة تأسيس "بنك ⁠دفاعي عالمي"

شفق نيوز- أنقرة

أفاد مصدر تركي، يوم الجمعة، بأن أنقرة قررت عدم الانضمام في الوقت الراهن إلى مبادرة تأسيس "بنك ⁠دفاعي عالمي" أطلقتها كندا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن القرار جاء عقب مشاورات جرت بين ⁠هيئة الصناعات الدفاعية التركية ووزارات الدفاع ⁠والخارجية والمالية.

ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن المبادرة خلال قمة حلف شمال ‌الأطلسي ⁠التي عقدت في أنقرة.

ويهدف البنك الجديد إلى توفير تمويل قد يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 133 مليار دولار) لدعم الصناعات الدفاعية والبنية الأمنية في الدول الحليفة، عبر آلية تمويل متعددة الأطراف بتكلفة أقل.