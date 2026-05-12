تركيا وقطر تحذران من عودة الصراع في المنطقة: ستؤدي إلى المزيد من الدمار

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الثلاثاء، من استئناف النزاع العسكري بين اميركا وإيران الأمر الذي سيؤدي الى إلحاق مزيد من الدمار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال زيارته إلى الدوحة.

وشدد فيدان خلال المؤتمر على أن "مضيق هرمز يجب ألا يستخدم كسلاح" يأتي هذا تزامناً مع تصاعد نبرة واشنطن وطهران في تبادل التصريحات المتشنجة وسط مخاوف من انهيار الهدنة وعودة الصراع في المنطقة.

من جانبه حثّ آل ثاني خلال المؤتمر المجتمع الدولي على منع استئناف العمليات القتالية، معرباً عن دعم قطر لجهود إسلام آباد الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران.

وشدد على ضرورة عدم استخدام إيران مضيق هرمز "كسلاح للضغط أو ابتزاز دول الخليج"، مؤكداً على مواصلة المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن إطالة أمدها في المنطقة لن يكون في صالح أحد.