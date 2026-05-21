تركيا.. اعتقال 15 فناناً خلال عملية لمكافحة المخدرات

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، باعتقال السلطات الأمنية 15 فناناً خلال عملية جديدة لمكافحة المخدرات بينهم الممثلة فايزا جيفيليك التي ظهرت في مسلسل "شربات التوت البري".

وبحسب قناة TRT Haber، فمن بين المعتقلين أيضاً الممثلة وعارضة الأزياء سيريناي ساريكايا المعروفة من مسلسلات "العائلة و"المد والجزر" و"شهماران" و"شكراً، التالي". بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز المطربين مابيل ماتيز وبيركاي شاهين.

وأصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال بحق 25 شخصاً في المجمل، بمن فيهم الصحفي والمنتج ميرغون جاباس وهم يشتبه في تعاطيهم وحيازتهم وترويجهم للمخدرات.

وتنفذ في تركيا بشكل منتظم خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات كبرى لمكافحة المخدرات، وتم سابقاً اعتقال عشرات الأشخاص، بمن فيهم ممثلون مشهورون وصحفيون تلفزيونيون ومدونون.

وفي شباط/ فبراير 2026، فرضت محكمة إسطنبول حجزاً على فندق "بيبك" ذي الخمس نجوم الواقع على ضفاف مضيق البوسفور، حيث ذكرت الشرطة أنه شهد إقامة حفلات يتعاطى فيها أفراد من النخبة المحلية المخدرات.