ترجيح بإعلان اتفاق سلام بين أميركا وإيران ظهر الأحد

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز"، مساء اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لإعلان اتفاق سلام نهائي ينهي القتال على جميع الجبهات بحلول ظهر الأحد، بعد توصل كبار المفاوضين من الجانبين إلى مسودة اتفاق جديدة.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين اتفقا، اليوم، على مسودة الاتفاق، على أن يجري الإعلان عنها خلال 24 ساعة، في حال حصولها على الموافقة النهائية من قيادتي البلدين.

وبحسب "واشنطن تايمز"، وافق كبار المفاوضين الإيرانيين والأميركيين على مسودة الاتفاق الجديد، قبل إرسالها إلى قادة الولايات المتحدة وإيران لاعتمادها رسمياً، في خطوة قد تمهد لإنهاء القتال وفتح مسار سياسي جديد بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية وعبرية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجه إلى المكتب البيضاوي لإجراء اتصالات مع قادة دول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تزامناً مع دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رؤساء الائتلاف الحكومي لاجتماع الليلة.

وكشف ترمب، السبت، عن تردده بين المضي نحو اتفاق جديد مع طهران أو توجيه ضربة عسكرية لها، فيما أوضح أن المفاوضين عن الولايات المتحدة وإيران "يقتربون كثيراً" من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بين البلدين.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، وضع "اللمسات الأخيرة" على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن المفاوضات تتجه نحو تقليص الخلافات مع واشنطن.

كما أكدت "رويترز" نقلاً عن مسؤول باكستاني، أنه "يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أميركا وإيران".

يشار إلى أن إسلام آباد كانت استضافت في نيسان/أبريل الماضي الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنها لم تثمر اتفاقاً.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مقترحات عدة، فيما ظلت بعض النقاط عالقة على رأسها نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الخارج، والسيطرة على مضيق هرمز، فضلاً عن رفع كامل العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني، مع تواصل التحذيرات الكلامية المتبادلة والتهديدات الأميركية.