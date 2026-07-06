ترامب يقارن إيران بفنزويلا: حققنا النتائج نفسها

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة حققت أداءً رائعاً في التعامل مع إيران، مؤكداً أن بلاده قضت على جيشها.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي"، مبيناً أن "الولايات المتحدة تحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققتها في فنزويلا".

واعتبر أن بلاده تمر بـ"وضع ممتاز"، على مختلف المستويات، منتقداً التغطية الإعلامية بالإنجازات الأميركية الأخيرة، على حد قوله.

وتابع ترمب قائلاً إن الولايات المتحدة لا تحظى بالتغطية الإعلامية التي تستحقها بشأن إيران"، مضيفاً: "لقد سحقناهم عسكرياً، وبلدنا قوي، وجيشنا هو الأقوى في العالم".

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الأحد، أن "القوة الأميركية ليست شيئاً يدعو إلى الخجل، بل مصدر فخر"، معلناً أن الولايات المتحدة تدخل ما وصفه بـ"فجر العصر الذهبي".