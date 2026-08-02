ترامب يعلن مفاوضات جديدة مع إيران بعد إلغاء "أضخم هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن مفاوضات جديدة ستنطلق مع إيران في وقت لاحق من مساء يوم الاثنين، مؤكداً وجود تفاهم بشأن مضيق هرمز، كما أبدى ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترمب للصحفيين إن واشنطن تتواصل مع الجانب الإيراني لتحديد شكل المفاوضات، مضيفاً "نتحدث معهم بشأن صيغة المفاوضات، وسنبدأ مساء غد"، في إشارة إلى مساء الاثنين الثالث من آب الجاري.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "هناك اتفاقاً بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال جاهزة للتحرك عسكرياً في أي وقت تراه مناسباً.

وكشف ترمب أن واشنطن كانت تستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران، قائلاً إن العملية كانت ستستمر لفترة، وإنها كانت ستكون "هجوماً ضخماً، والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع أن القوات الأميركية كانت مستعدة للمضي في العملية، قبل أن يقرر إلغاءها وإتاحة المجال أمام المحادثات، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحاً في حال تعثر التوصل سريعاً إلى اتفاق.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإسرائيل وافقتا على تعليق هجوم مخطط له ضد إيران، بعد تلقي طلب من طهران ودول في الشرق الأوسط لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية.

وأوضح أن تعليق العملية جاء بعدما جرى الاتفاق على ما وصفها بأنها "معالم" أو "إطار" لاتفاق يتضمن الفتح "الفوري والكامل والشامل" لمضيق هرمز، وإنهاء ما تسميه واشنطن "التهديد النووي الإيراني"، مشدداً على أن إلغاء الهجوم مشروط بإنجاز الاتفاق سريعاً.

وفي المقابل، لم تؤكد طهران حتى الآن بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة مساء الاثنين، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان تتعلق بالتوصل إلى مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز يحفظ حقوق الجانبين، مؤكدة أن ذلك لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق وفق الشروط الأميركية.

ويعد مضيق هرمز محوراً أساسياً في الصراع بين واشنطن وطهران، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، قبل أن تتراجع حركة السفن فيه بصورة حادة نتيجة القيود الإيرانية والهجمات المتبادلة.

وتطالب واشنطن بعودة الملاحة الحرة والكاملة عبر المضيق، بينما تصر إيران على الاحتفاظ بدور في تنظيم حركة السفن، وسط خلافات بشأن مسارات العبور واحتمال تحصيل رسوم من الناقلات المستخدمة للممر المائي.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا الحرب ضد إيران في 28 شباط 2026، قبل التوصل إلى تفاهم أولي لوقف إطلاق النار في حزيران، لكنه تعثر لاحقاً مع تجدد الضربات الأميركية والإيرانية وتصاعد الهجمات على السفن والمنشآت والقواعد العسكرية في المنطقة.