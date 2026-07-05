ترمب في ذكرى الاستقلال: العصر الذهبي لأميركا بدأ

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن "القوة الأميركية ليست شيئًا يدعو إلى الخجل، بل مصدر فخر"، معلنًا أن الولايات المتحدة تدخل ما وصفه بـ"فجر العصر الذهبي".

وذكر خلال خطابه بمناسبة يوم الاستقلال الأميركي، في الساحة الوطنية بالعاصمة واشنطن، إن الولايات المتحدة، رغم مرور 250 عامًا على تأسيسها، "لا تزال في بداية مسيرتها"، مضيفًا: "قد نكون أقدم جمهورية دستورية على وجه الأرض، لكن أفضل ما في أميركا لم يأتِ بعد".

وأضاف أن بلاده "ستصبح أكبر وأفضل وأقوى"، مؤكدًا أن "العصر الذهبي لأميركا بدأ للتو"، وأن الولايات المتحدة ستواصل رفع مستويات قوتها ونفوذها خلال السنوات المقبلة.

وشدد الرئيس الأميركي على أن "القوة والنفوذ الأميركيين ليسا أمرًا ينبغي الاعتذار عنه"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "كانت أعظم قوة لتحقيق السلام والعدالة خلال القرن الماضي"، وأنها "هزمت الطغاة ودمرت الشر وأنقذت الحرية مرارًا".

وفي جانب آخر من خطابه، جدد ترامب هجومه على الشيوعية، واصفًا إياها بأنها "سرطان يجب استئصاله بسرعة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تصبح دولة شيوعية أبدًا"، وأن الأميركيين "لن يسمحوا بإعادة تشكيل بلادهم وفق الأفكار الشيوعية".

كما دعا الكونغرس إلى إقرار قانون SAVE America Act، الذي ينص على إلزام الناخبين بإبراز بطاقة هوية وإثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، مع تقييد التصويت عبر البريد بحالات محددة، معتبرًا أن ذلك سيمنع عمليات التزوير الانتخابي.

وفي ملف الفضاء، استقبل ترامب على المنصة طاقم مهمة Artemis II التابعة إلى NASA، معربًا عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستتجه قريبًا إلى كوكب المريخ، وقال: "سنذهب إلى القمر ثم إلى المريخ، وسنواصل التقدم بفارق كبير على الصين وروسيا".

كما كرّم الرئيس الأميركي عائلات 11 من العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا أثناء الخدمة، والمعروفين باسم Gold Star Families، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تنسى من ضحوا بحياتهم حتى تصل البلاد إلى عامها الـ250 من الحرية"، واصفًا تضحياتهم بأنها "أعظم صور الشرف".

وخلال استعراضه لعدد من الأعلام التاريخية المعروضة على المنصة، أشار ترامب إلى علم يعود إلى عام 1777، قال إنه من أوائل الأعلام الأميركية التي رُفعت بعد إعلان الاستقلال، كما استعرض أعلامًا ارتبطت بمحطات تاريخية بارزة، قبل أن يتحدث عن "الانتصار العسكري الأخير" ضد إيران، قائلاً إن البحرية الأميركية "أغرقت كامل البحرية الإيرانية، البالغ عدد سفنها 159 سفينة، خلال وقت قصير جدًا".

واختتم ترامب خطابه، الذي استمر 39 دقيقة، بالتأكيد أن الولايات المتحدة "ما زالت في بداية نهضتها"، وأن مستقبلها سيكون "أكبر وأقوى وأكثر ازدهارًا".

وفي ختام الاحتفال، أضاءت مئات الآلاف من الألعاب النارية سماء العاصمة واشنطن فوق الساحة الوطنية، في أكبر عروض الاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال.