تحطم مروحية للجيش الباكستاني ومقتل جميع طاقمها

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الأربعاء، تحطم مروحية من طراز "مي-17" تابعة له بسبب عطل فني في منطقة كشمير الباكستانية.

وذكر الجيش في بيان، أن "الحادث أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم العسكري على متن المروحية"، فيما لم يكشف الجيش على الفور عن عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

وأضاف الجيش: "فرق الإنقاذ والإغاثة وصلت فورا إلى موقع التحطم"، موضحاً أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث".

ووقع الحادث بالقرب من مدينة مظفر أباد، عاصمة المنطقة، وذلك أثناء احتجاجات وإضراب دعت إليها "لجنة العمل الشعبي المشتركة"، وهو تحالف تم حظره مؤخراً يضم جماعات مختلفة.