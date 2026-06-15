تحطم قاذفة أميركية من طراز "بي-52" في ولاية كاليفورنيا

شفق نيوز- واشنطن

تحطمت قاذفة أميركية من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس"، مساء يوم الاثنين، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية في تديونة على "الفيسبوك"، إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الأميركي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة (11:20) صباحًا، بتوقيت واشنطن.

وأضافت أن "فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

ولم تكشف القاعدة الجوية عن أسباب الحادث أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد ملابسات تحطم الطائرة.

وتُعد قاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس"، التي تنتجها شركة بوينغ، قاذفة بعيدة المدى تُستخدم في مجموعة متنوعة من المهام العسكرية.