تحسباً لهجمات محتملة.. ألمانيا ترفع مستوى التأهب الأمني إلى "تهديد مرتفع"

شفق نيوز- برلين

قررت ألمانيا، يوم السبت، رفع مستوى تأهبها الأمني إلى "مستوى تهديد مرتفع"، استناداً إلى تقارير ومعلومات مخابراتية متزايدة عن امكانية وجود هجمات في البلاد.

وبحسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، فإن هذا يعني أنه تجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" أنه "يمكن تمييز خطط الهجمات على بلدنا بوضوح".

وأشار إلى المخاطر ‌التي تهدد البنية التحتية الألمانية والأفراد والمؤسسات.

وكانت ألمانيا مسرحاً لعدد من الهجمات في السنوات القليلة الماضية.

وحكم بحق طبيب سعودي الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة لقتل ستة وإصابة المئات عن طريق صدم حشود بسيارة في سوق تاريخية بمدينة ماغديبورغ في شرق البلاد قبل عيد الميلاد (كريسماس) في 2024.

وفي قضية أخرى، خلصت محكمة ألمانية العام الماضي إلى إدانة مواطن سوري في هجوم طعن مستوحى من نهج تنظيم "داعش" عام 2024 في مهرجان بمدينة زولينغن غرب البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 10.