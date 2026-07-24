تحرك أميركي بريطاني لتشكيل تحالف دولي لتأمين هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر العسكري مع إيران.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة، إن موعد الاجتماع وجدول أعماله لا يزالان قيد المناقشة ولم يُحسما بشكل نهائي، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة.

وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، قد يشاركان في الاجتماع.

وكشفت أن الولايات المتحدة تسعى إلى البناء على المشاورات التي أجرتها كل من بريطانيا وفرنسا خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول بشأن إنشاء تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز.

وأوضحت أن العديد من الدول اشترطت أولاً توقف القتال في المضيق، بما يضمن توافر بيئة آمنة تسمح بإطلاق مهمة بحرية دولية.

وتابعت المصادر أن واشنطن تطلب من حلفائها إرسال قدرات عسكرية إلى المنطقة، تشمل سفن إزالة الألغام، وقطعاً بحرية، وطائرات مسيّرة، للمساهمة في تأمين خطوط الملاحة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعتبر فيه واشنطن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة التجارية أحد أبرز عناصر استراتيجية الخروج من الحرب مع إيران، إلى جانب كونه خطوة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.