تحذير أوروبي من استهداف السفن السعودية والأميركية والإسرائيلية في خليج عدن

شفق نيوز- أثينا

حذرت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، من أن السفن ذات الصلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية معرضة بشكل أكبر لخطر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية.

ونصحت "أسبيدس" هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب "رويترز".

وجاء في مذكرة موجهة لقطاع الشحن أن "قوة أسبيدس توصي السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أميركية أو سعودية بتجنب عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين انخفاض مستوى التهديد".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد قال يوم أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترد إذا نفذ الحوثيون تهديدهم بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أنه إذا اتخذ الحوثيون إجراء، فسيتعين على الولايات المتحدة "التعامل مع الأمر".

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي ومتجهتين إلى الصين والهند غيّرتا مسارهما، وعادتا أدراجهما في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، عقب تحذير أصدره الحوثيون.