تحذير إسرائيلي من هجوم إيراني مفاجئ

أفاد إعلام عبري، يوم الخميس، بأن تقييماً استخبارياً للوضع لدى قيادة الجيش الإسرائيلي مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، خلص إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل بشكل مفاجئ.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن النظام الإيراني، الذي لا يزال يحاول دفع المفاوضات مع الأميركيين إلى الأمام، قد يرصد مؤشرات في الخليج، وبشكل عام، جاهزية عسكرية أميركية ملموسة لشن هجوم على إيران، فيستبق ذلك بهجوم مفاجئ بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول الخليج والمنطقة، ومن بينها إسرائيل.

وذكر الموقع العبري، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في عمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد"، من مباغتة النظام الإيراني وتنفيذ هجمات "معقدة وناجحة"، لذلك، صرحت مصادر أمنية بأنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تحاول إيران في الحالة الراهنة استباق أي خطوة هجومية إذا ما وُضعت هذه قيد التنفيذ.

وبناءً على ذلك، يقول الموقع، تم تعزيز منظومات الإنذار في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وسلاح الجو، وقسم العمليات في هيئة الأركان العامة، كما عقد قسم التخطيط بقيادة اللواء هيدي زيلبرمان وضباط كبار في القسم سلسلة من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين، بهدف تحسين جاهزية الإنذار وتبادل المعلومات حول أي تحركات استثنائية في إيران، تحسباً لسيناريو الحد الأقصى ووفقاً للاستعدادات الدفاعية.

وبموازاة ذلك، وعلى خلفية الاستعداد للحصول على موافقة رئاسية أميركية لشن هجوم على إيران، يعقد رئيس الأركان إيال زامير جلسات لتقييم الوضع مع قادة الأقسام والأسلحة في هيئة الأركان العامة، كجزء من تقييم الوضع الشامل لأغراض الدفاع والهجوم، في ظل حقيقة أن هناك سبع جبهات قتال مفتوحة.

وفي الوقت نفسه، أجرى رئيس الأركان في اليومين الماضيين محادثات مع نظرائه الأميركيين لتنسيق صورة الوضع الإقليمي.