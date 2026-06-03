تحذيرات من وباء إيبولا: قد يصبح "الأكثر دموية على الإطلاق"

شفق نيوز- متابعة

حذر مدير مستشفى في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن انتشار وباء إيبولا في البلد الأفريقي قد يصبح "الأكثر دموية على الإطلاق" من بين جميع الأوبئة المسجلة.

وجاءت هذه التحذيرات في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، مدير مستشفى "بانزي" في مدينة بوكافو، الطبيب الكونغولي الحائز على جائزة نوبل للسلام، دينيس موكويغي، قال فيه إن هذا الوباء الناجم عن سلالة فيروس إيبولا النادرة، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" في 17 آيار/ مايو 2026، يتفشى في مناطق مزقتها الحرب شرق الكونغو الديمقراطية.

وأضاف موكويغي، أن "هذا الوباء الجديد (إيبولا) قد يصبح الأكثر دموية من بين جميع الأوبئة المسجلة على الإطلاق"، مبيناً أن سلالة بونديبوغيو، على عكس السلالات السابقة، لا تتوفر له لقاحات أو علاجات مرخصة، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن تطوير العلاج سيتطلب في أفضل الأحوال ما بين ستة إلى تسعة أشهر.

ولفت إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضطر لمكافحة الوباء الحالي بموارد أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، على خلفية تراجع المساعدات الأمريكية والأوروبية.

وأوضح أن هذا يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية حادة ونزاعات مسلحة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية (الصادرة في 30 أيار/ مايو الماضي)، تم تسجيل 746 حالة مشتبه بها و176 حالة وفاة، من بينها 85 حالة مؤكدة للموت و10 وفيات مؤكدة (بما في ذلك حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة).

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إحاطة يوم 25 أيار/ مايو الماضي أن الوباء "ينتشر بسرعة"، وأن المنظمة رفعت تقييم المخاطر إلى "مرتفع جدا" على المستوى الوطني.

ودعا موكويغي جميع الأطراف المتحاربة إلى فتح مطار غوما الدولي، مشيرا إلى أن إغلاقه بسبب الصراع يعيق وصول الإمدادات الطبية الحيوية والمساعدات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن سلالة بونديبوغيو تم اكتشافها فقط مرتين سابقا، الأولى في أوغندا عام 2007 والثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2012، وتبلغ نسبة الوفيات فيها ما بين 30% و50%، وتعتبر هذه السلالة نادرة ومختلفة عن سلالة "زائير" الأكثر شيوعا، التي تتوفر لها لقاحات مرخصة.

وانتهى التفشي السابق لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكن الوباء الحالي هو الأسوأ منذ سنوات، حيث تواجه فرق الاستجابة تحديات كبيرة بسبب انعدام الأمن وضعف البنية التحتية في مناطق انتشار المرض.