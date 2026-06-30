تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد لاضطرابات هرمز

شفق نيوز- متابعة

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يوم الثلاثاء، أن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف ‌الغذاء والوقود.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة، إذ تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة إلى مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي على مدى أكثر من 100 يوم.

ويمر عبر المضيق حوالي خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، لكنه أصيب بالشلل فعليا خلال الصراع الذي أشعلته الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر شباط/ فبراير.

وما تزال الاقتصادات ‌الضعيفة ⁠معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يفرض مزيدا من الضغوط على الأسر الأكثر فقرا. وأشار الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خمسة بالمئة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر ⁠الإصابة بالهزال لدى الأطفال.

وحددت المنظمة 61 اقتصادا هشا معرضا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز. والتي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، ⁠وشهدت ارتفاعا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.