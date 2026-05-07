تحذيرات إسرائيلية من "ثغرات" في الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - القدس

وصف مسؤول إسرائيلي، يوم الخميس، الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران بـ"طوق نجاة للنظام الإيراني" وذلك في ظل توقعات حول إمكانية إبرامه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد رجح هذا المسؤول أن يترك الاتفاق ترسانة الصواريخ الإيرانية "سليمة" دون المساس بها ممّا يُثير مخاوف تل أبيب من تجدد الصراع مستقبلاً.

وأضاف أن الاتفاق المقترح قد يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان، لافتاً إلى أنه سيحد أيضا من تخصيب إيران لليورانيوم لمدة 15 عاماً فقط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأربعاء، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن التوصل إلى اتفاق، مضيفا "أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

في المقابل نفت مصادر إيرانية مطلعة، مساء الأربعاء، ما تداولته تقارير إعلامية غربية حول قرب التوصل إلى تفاهم مكتوب بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة، واصفة تلك الأنباء بأنها "تفتقر إلى مستندات واقعية" و تهدف للتأثير على أسواق الطاقة.