تحذيرات استخباراتية تدفع فرنسا لمنع مسيرة للمعارضة الإيرانية

شفق نيوز- باريس

قررت السلطات في فرنسا، يوم الثلاثاء، حظر مسيرة كبيرة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من باريس مقراً، بعد تحذيرات أمنية من تزايد تهديد نشطاء آخرين يؤيدون الملكية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن شرطة باريس ألغت المسيرة التي كان من المقرر تنظيمها في 20 حزيران/ يونيو قبل ساعات من انطلاقها، مشيرة إلى وضع وطني ودولي متوتر بشدة ومخاطر محتملة لاندلاع أعمال عنف.

ومرت التجمعات السابقة للمجلس، الذي يشكل الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، دون مشكلات واستقطب مشاركين من أنحاء أوروبا والعالم.

وأشار التقييم المخابراتي الفرنسي، إلى "حرب نفوذ" متصاعدة بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والإيرانيين الداعمين لرضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والذي يعيش حاليا خارج البلاد، إذ يسعى كل طرف لتقديم نفسه بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة.

واستشهد التقييم المخابراتي بناشط وُصف بأنه شخصية بارزة مؤيدة للملكية ومعروف بخطابه التهديدي ضد مسؤولين فرنسيين، إذ دعا أنصاره إلى "قطع الطريق أمام مسيرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

ورغم صعوبة تقدير حجم التأييد الذي تحظى به المنظمة داخل إيران، فإنها تظل إلى جانب الجماعات المؤيدة لبهلوي من بين قلة من قوى المعارضة القادرة على حشد التأييد على الصعيد الدولي، بحسب الوكالة.

كما لفت التقييم، إلى أن المسيرة كانت يمكن أن تتجاوز نطاق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وسط توقعات بمشاركة جماعات كوردية وعربية وبلوشية، إلى جانب أفراد من عشائر مختلفة ومنظمات شيوعية واشتراكية.

وحذر من أن التهديدات قد تصدر أيضا عن السلطات الحاكمة الإيرانية "التي تعمل عبر وكلاء انتهازيين".

وتحظر طهران المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية داخل إيران وتدعو منذ فترة طويلة إلى قمع أنشطته في باريس وواشنطن والعاصمة السعودية الرياض.