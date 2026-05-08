بأمر ترمب.. واشنطن تزيح الستار عن ملفات "الأجسام الفضائية"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الحرب الأميركية، يوم الجمعة، الإفراج الأولي عن ملفات جديدة تنشر لأول مرة بشأن "الظواهر الشاذة غير المحددة" (UAP)، المعروفة شعبياً بالأجسام الفضائية الطائرة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذا الجهد المشترك بين الوكالات يضم البيت الأبيض، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الطاقة، ومكتب حل الشذوذ متعدد المجالات التابع لوزارة الحرب (AARO)، ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب مكونات إضافية من وكالات الاستخبارات.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، ببدء عملية تحديد ورفع السرية عن الملفات الحكومية المتعلقة بالظواهر الشاذة غير المحددة "في إطار تحقيق الشفافية الكاملة"، مشيرة إلى أن "أي رئيس أو إدارة أميركية سابقة لم تنفذ هذا المستوى من الشفافية بشأن هذه الظواهر".

وأكد البيان أن الشعب الأميركي أصبح بإمكانه الآن الوصول بشكل مباشر إلى الملفات الحكومية المرفوعة عنها السرية والمتعلقة بهذه الظواهر، بما يشمل مقاطع الفيديو والصور والوثائق الأصلية الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكومة، من دون الحاجة إلى تصاريح أمنية.

وأكدت وزارة الحرب، أن "الإفراج الحالي يمثل الدفعة الأولى من جهد مشترك ومستمر لرفع السرية ونشر الملفات".

بدوره، قال مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" جاريد إسحقمان، إن "مهمة ناسا تتمثل في تسخير ألمع العقول وأحدث الأدوات العلمية، واتباع البيانات ومشاركة ما يتم التوصل إليه"، مؤكداً أن الوكالة ستبقى صريحة بشأن ما تعرفه وما لم تتمكن بعد من فهمه، وكل ما لا يزال ينتظر الاكتشاف".