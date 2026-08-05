بيونغ يانغ غاضبة من اختبار اليابان صواريخ "توماهوك"

شفق نيوز- بيونغ يانغ

أدانت كوريا الشمالية اختبارات صواريخ "توماهوك" التي أجرتها اليابان مؤخراً، مؤكدة أنها لن تقف موقف المتفرج إزاء "التطور العسكري" من قبل طوكيو.

وقالت نائبة رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ، إن هذه الاختبارات تشكل تهديدًا لأمن كوريا الشمالية ودول أخرى في المنطقة.

وأضافت في بيان: "تسرع اليابان من تحولها إلى دولة عسكرية، مستغلة التغيرات الحادة والمتسارعة في الوضع الدولي الراهن"، مؤكدةً أن كوريا الشمالية "لن تبقى متفرجة على التطور العسكري لليابان" في ظل القرارات التي تتخذها طوكيو.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد أعلنت في وقت سابق إجراء اختبارات لصواريخ توماهوك بدعم من البحرية الأميركية، ووصفتها بأنها "تجسيد للتقدم" في برنامج الصواريخ.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق بأن اليابان تمضي في مسار عسكرة متزايد، معتبرًا أنها تبتعد عن الالتزامات التي تعهدت بها عند توقيع وثيقة الاستسلام عقب الحرب العالمية الثانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطوات اليابان المتسارعة نحو إعادة التسلح تقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والتنمية المستدامة في آسيا.