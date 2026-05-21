بينهم نواب.. الخزانة الأميركية تعاقب 9 أفراد بتهمة تسهيل أنشطة حزب الله

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف تسعة أفراد متهمين بتسهيل أنشطة "حزب الله" وتقويض السيادة اللبنانية.

وشملت حزمة العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني، والسفير الإيراني في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولين أمنيين لبنانيين، قالت إنهم "استغلوا مناصبهم لدعم حزب الله، وعرقلة جهود نزع سلاحه".

واعتبرت الخزانة الأميركية، في بيان لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الأفراد المعاقبين "يخدمون أجندة طهران الخبيثة ويعيقون مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني".

​وبالتزامن مع هذه الإجراءات، رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تفكيك الشبكات والآليات المالية التابعة لحزب الله.

​ووجهت واشنطن تحذيراً شديد اللهجة بأن هذه الخطوة هي "مجرد البداية"، متوعدة بمحاسبة كل من يستمر في توفير الغطاء للحزب أو يتعاون معه أو يقوض سيادة لبنان.

وشدد بيان صادر عن الخارجية الأميركية، على أن استقرار لبنان وأمنه واستقلاله يتطلب التجريد الكامل لحزب الله من سلاحه، واستعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الحصرية والمطلقة على الملف الأمني في كافة أرجاء البلاد.

وخلص البيان، إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية لبناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.