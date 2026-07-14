بينهم قيادي.. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 4 عناصر من حماس في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن أربعة عناصر من حركة حماس، في قطاع غزة بينهم قيادي، يوم أمس الاثنين.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "قتلنا أمس في غزة قائد خلية بالقوة البحرية التابعة لحماس وثلاثة مسلحين حاولوا استهدفنا".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أكدت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 قتلى و32 مصاباً.

وأوضحت الوزارة في الإحصاء اليومي، أنّ عدد القتلى والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 1108 قتلى، و3578 مصاباً، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 800.

ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 73231 قتيلاً و173686 مصاباً.