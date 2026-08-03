بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 47 شخصاً بهجوم أوكراني على منتجع سياحي روسي

شفق نيوز- موسكو

أعلنت السلطات الروسية، يوم الاثنين، مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 40 آخرين بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدفت منتجع جيليندجيك المطل على البحر الأسود.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة أوكرانية وهي تصطدم بمنطقة شاطئية مزدحمة ​بالقرب من مدينة جيليندجيك مما أدى إلى حدوث انفجار مدوٍ، بحسب وسائل إعلام روسية وغربية.

ووصف فينيامين كوندراتييف، حاكم ⁠منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، حيث تقع جيليندجيك، ما حدث بأنه "مأساة".

وقال كوندراتييف ​في بيان نشر عبر "تلغرام"، إن "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من نظام كييف ​على المدنيين الذين لا تربطهم أي صلة بالبنية التحتية العسكرية".

وذكرت السلطات المحلية أنه تم إرسال فريق طبي متخصص في الكوارث إلى موقع الانفجار في قرية أرخيبو-أوسيبوفكا السياحية بمنطقة جيليندجيك ​الأوسع.

وقالت وزارة الصحة إن 21 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، نُقلوا على وجه ​السرعة إلى المستشفى وإن تسعة حالتهم خطيرة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‌الروسية ⁠ماريا زاخاروفا اتهامها لأوكرانيا باللجوء إلى الإرهاب.

واتهمت روسيا الشهر الماضي القوات الأوكرانية بقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، في هجوم على مخيم سياحي بمنطقة خاضعة لسيطرة موسكو في زابوريجيا الأوكرانية.