بينهم شخص حوّل منزله لمزرعة ماريجوانا.. الأردن يعتقل 9 تجار مخدرات

شفق نيوز- عمّان

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، يوم الأربعاء، القبض على شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، والعثور على 2300 شتلة زرعت داخل "قواوير" في العاصمة عمّان، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين، واعتقال مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 5 قضايا نوعية لتهريب المواد المخدرة والاتجار بها ألقوا القبض خلالها على 9 أشخاص.

وفي أولى القضايا، أكدت المديرية أن معلومات وردت للعاملين في الإدارة عن نية أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة إلى المملكة، حيث شكل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية لمتابعة تلك المعلومات وتمكن بعد أسابيع من التحقيق والمتابعة من تحديد هوية الشخص؛ وهو من جنسية عربية وموعد قدومه عبر مطار الملكة علياء الدولي، حيث تم فور وصوله ضبطه، وبتفتيش أمتعته عُثر على عبوات لمنتجات مختلفة تبيّن احتواؤها على 6 لترات من مادة الكوكايين السائلة.

وأضافت أنه في مركز حدود جابر، وبعد متابعة معلومات حول قيام أشخاص داخل المملكة بالاتفاق مع تجار ومهربين للمخدرات لتهريب كمية من الحبوب المخدرة عبر المعبر الحدودي جرى تحديد مركبة الشحن التي تحوي المواد المخدرة وضبطها وسائقها فور وصولها بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، وبتفتيش المركبة عُثر داخل إطار احتياطي على 150 ألف حبة مخدرة، ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية 3 أشخاص من مستقبلي المواد المخدرة داخل المملكة وأماكن وجودهم وأُلقي القبض عليهم جميعاً.

وأشارت المديرية إلى أنه في محافظة المفرق، وبعد جمع المعلومات ومتابعة ومراقبة شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقه طلبات لتعامله مع شبكات تهريب إقليمية، جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته، وإلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

فيما دوهم وسط العاصمة شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، حيث أُلقي القبض عليه وعُثر داخل المنزل على 2300 شتلة زُرعت داخل قواوير.

وفي آخر القضايا أُلقي القبض في محافظة البلقاء على تاجرَين اثنين للمخدرات ومن المتورطين في توزيع المواد المخدرة على المروجين، وضُبط بحوزتهما 9 آلاف حبة مخدرة.