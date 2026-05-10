بينهم بشار الأسد.. سوريا تجرد 8 قادة للنظام للسابق من حقوقهم وتصادر أملاكهم

شفق نيوز- دمشق

قررت السلطات القضائية السورية، يوم الأحد، تجريد ثمانية من قادة النظام السابق بينهم الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر من حقوقهم المدنية ومصادرة أملاكهم.

ووجه رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في الجلسة التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، عدداً من التهم لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011 العميد عاطف نجيب، من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري".

كما قرر رئيس المحكمة "تجرّيد قادة النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة".

وبدأت الجلسة علنية حيث تم نقلها عبر وسائل الإعلام، ووجهت التهم لنجيب ثم قدم المدعي العام مطالعة للتأكيد على الجرائم التي ارتكبها نجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا وكانت بداية انطلاق الثورة.

ثم رفعت الجلسة لخروج وسائل الإعلام وعرض شهادة الشهود حفاظاً على سير المحكمة، ثم جرى استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

وحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وتوقع مصدر حقوقي سوري، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن "تنتهي محاكمة عاطف نجيب خلال 3 جلسات قادمة، على أن تنطلق محاكمة قادمة لرموز النظام من عسكريين وأمنيين ما يحقق سير العدالة الانتقالية من خلال إنصاف الضحايا".

وكانت محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي في درعا هي أول محاكمة لرموز النظام السابق وبدأت يوم 26 نيسان/ أبريل الماضي.