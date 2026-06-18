بينهم القيادي محمود القماطي.. عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و5 كيانات مرتبطة بحزب الله بينهم القيادي في الحزب محمود القماطي.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يستهدف أيضاً أشخاصاً في لبنان ودول أخرى يجمعون التبرعات لحزب الله.

وبحسب الوزارة، تستهدف العقوبات أشخاصاً في لبنان وسوريا والعراق يجمعون أموالاً لحزب الله، مشيرة إلى فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله لعرقلتهم السلام ونزع السلاح.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 21 أيار/ مايو 2026، فرض عقوبات مالية على ثمانية أشخاص لبنانيين قالت إنهم مرتبطون بحزب الله، بالإضافة إلى السفير الإيراني المقيم في لبنان محمد علي رضا شيباني.