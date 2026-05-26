بينها العراق.. 18 شركة طيران تلغي رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركات طيران عالمية، تعليق أو تقليص رحلاتها إلى عدد من دول الشرق الأوسط، فيما بدأت شركات خليجية بتوسيع طاقتها التشغيلية لتعويض الاضطرابات المتزايدة، نتيجة مخاوف تفجر الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأظهرت بيانات حديثة لشركات الطيران العالمية، أوردتها وكالة رويترز، أن الرحلات بين أوروبا وآسيا باتت تتجنب بشكل متزايد المرور عبر مراكز العبور الرئيسية في الشرق الأوسط، وسط استمرار المخاطر الأمنية والتوترات العسكرية.

وبحسب التحديثات الأخيرة، مددت شركات أوروبية وآسيوية وأميركية تعليق رحلاتها إلى مدن عدة في الشرق الأوسط، بينها دبي، بغداد، أربيل، تل أبيب، بيروت، الدوحة، الرياض وأبو ظبي، وغيرها.

وأعلنت شركة "إيجه إيرلاينز" اليونانية إلغاء رحلاتها إلى دبي حتى 31 آب/ أغسطس المقبل، وإلى أربيل وبغداد حتى 2 تموز/ يوليو، مع استئناف جزئي لبعض الرحلات إلى تل أبيب.

كما قررت شركة "بيغاسوس" التركية تعليق رحلاتها إلى العراق وإيران والكويت والبحرين والرياض وأبو ظبي والشارقة حتى مطلع حزيران/ يونيو المقبل.

ومن جهتها، مددت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، بما فيها شركات "سويس" و"أوستريان إيرلاينز" و"بروكسل إيرلاينز" و"آي تي إيه إيروايز"، تعليق الرحلات إلى بغداد وأربيل ودبي وأبو ظبي وبيروت وعمان وطهران والرياض حتى تواريخ تمتد إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة "يورو وينغز" منخفضة التكلفة تعليق رحلاتها إلى أربيل حتى 22 حزيران/ يونيو، وإلى دبي وأبو ظبي وعمان حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما ألغت "إير فرانس" رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ودبي حتى 3 حزيران/ يونيو، فيما علقت شركة “كي إل إم” رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 28 حزيران/ يونيو.

وأوقفت "الخطوط الجوية اليابانية" رحلات طوكيو - الدوحة حتى نهاية تموز/ يوليو، بينما علقت "الخطوط السنغافورية" رحلاتها إلى دبي حتى 2 آب/ أغسطس.

وفي السياق، مددت "الخطوط الجوية الكندية" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 7 أيلول/ سبتمبر، فيما أرجأت "الخطوط الجوية البريطانية" استئناف رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب حتى الأول من آب/ أغسطس، مع تقليص عدد الرحلات إلى الشرق الأوسط عند استئنافها.

كما أعلنت شركات أخرى، بينها " فين إير" و"الخطوط الجوية البولندية" و"الخطوط الملكية المغربية" و"الخطوط الماليزية”، تعليق أو تقليص رحلاتها إلى عدد من وجهات الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، بدأت شركات خليجية بتوسيع شبكاتها الجوية لتعويض النقص الحاصل، إذ أعلنت "الخطوط الجوية القطرية" توسيع عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة دولية اعتباراً من 16 حزيران/ يونيو المقبل.

كما رفعت شركة "كانتاس" الأسترالية عدد رحلاتها إلى أوروبا، مع زيادة الرحلات إلى باريس وروما وسنغافورة، لتلبية ارتفاع الطلب على المسارات البديلة بعيداً عن أجواء الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران، وما رافقها من إغلاق جزئي للمجالات الجوية وتهديدات للملاحة الجوية والبحرية في المنطقة.