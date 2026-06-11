"بيلدكس 2026".. منصة دولية لتعزيز الإعمار والاستثمار بقطاع البناء في سوريا

شفق نيوز- دمشق

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض "بيلدكس" الدولي للبناء والتشييد على أرض مدينة المعارض بدمشق، بتنظيم من المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسط مشاركة واسعة من الشركات والجهات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في هذا القطاع.

وتتوسع اختصاصات المعرض في دورته الحالية لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، من بينها مواد البناء والتشييد، الحديد والألمنيوم، الدهانات، معدات وآلات البناء، أنظمة التكييف والتهوية، الأنابيب والصمامات، أنظمة التحكم والتحكم عن بعد، السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب تكنولوجيا البيئة والطاقة البديلة وتقنيات المياه المستدامة.

1400 علامة تجارية

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 50 دولة، و700 شركة، وما يزيد على 1400 علامة تجارية، في مؤشر يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والثقة المتزايدة بمسار التعافي الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار.

وأوضح عنجراني، أن المعرض لا يقتصر على كونه مساحة لعرض المنتجات والتقنيات، بل يمثل منصة عملية لنقل الخبرات والحلول الحديثة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات والصناعة والتنمية المحلية.

وأشار الوزير إلى أن نتائج الدورة السابقة أثبتت نجاح المعرض في تحقيق أهدافه، حيث تحولت العديد من اللقاءات والأفكار التي طرحت خلاله إلى مشاريع ومنشآت ومعامل قائمة على أرض الواقع.

وأضاف أن التطلعات هذا العام تتركز على بناء شراكات جديدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية والإعمار في مختلف المحافظات السورية.

مشاركات من 51 دولة

من جانبها، نبهت المجموعة العربية لتنظيم المعارض في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معرض "بيلدكس" يعد الحدث الأبرز في قطاع البناء والتشييد على المستويين المحلي والإقليمي، لما يوفره من منصة تجمع نخبة الشركات العاملة في مجالات البناء والهندسة والتطوير العقاري والتقنيات المرتبطة بها.

وأوضحت أن فعاليات المعرض تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 140 ألف متر مربع، فيما تشارك في هذه الدورة وفود وشركات من 51 دولة حول العالم، من أبرزها تركيا والنمسا وبلجيكا والتشيك والهند والكويت ولبنان وألمانيا والسعودية ومصر وقطر وليبيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، إضافة إلى روسيا والصين واليونان.

فرصة لشراكات استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة "البيرق" الرائدة في قطاع البناء في الجزائر وتركيا، بسام الفقش، لوكالة شفق نيوز، أن المعرض يشكل ملتقى اقتصادياً واستثمارياً مهماً يجمع الشركات المحلية والدولية تحت سقف واحد، ما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم جهود إعادة الإعمار.

وأشار الفقش، إلى أن الشركة تنشط في مجالات المعدات الثقيلة والتطوير العقاري والصناعات الغذائية، وتسعى من خلال مشاركتها إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وإطلاق مشاريع تسهم في توفير السكن وخلق فرص العمل.

مساهمة عربية

بدوره، أوضح مدير جناح إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في تصنيع المنتجات الخشبية، عبد الله العارضي، لوكالة شفق نيوز، أن المعرض يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء والشركات العاملة في قطاع البناء والتعرف إلى احتياجات السوق السورية.

وأضاف العارضي، أن الشركة تتطلع إلى المساهمة في توفير منتجات خشبية عالية الجودة تدعم عمليات إعادة تأهيل المنازل والمنشآت المتضررة، وتلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ويتيح معرض "بيلدكس" للشركات المحلية والعربية والدولية عرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة، ما يجعله منصة رئيسية لتعزيز الشراكات التجارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية.

كما يساهم المعرض في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء في سوريا، عبر ربط المستثمرين والمنتجين ومزودي التقنيات الحديثة بسوق يشهد نمواً متزايداً واحتياجات واسعة في مختلف القطاعات الإنشائية والخدمية.