بيان من 22 دولة: على إيران التوقف عن مهاجمة أفراد في أراضينا

شفق نيوز- متابعة

طالبت 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، إيران، يوم الخميس، بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها.

ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لـ"استخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا".

وأفاد بيان مشترك صادر عن هذه الدول بأن "محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، تقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فوراً".

وأشار البيان إلى أن أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له والمسؤول عن العمليات الخارجية، انخرطت في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة" ضد معارضين إيرانيين وصحافيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.

وتابع: "نحن متحدون في عزمنا على حماية بلادنا وشعوبنا من هذه التهديدات. يجب على إيران أن توقف هذه الأعمال الآن".

كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحافيين إيرانيين وأميركيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين المرتبطة بإيران".