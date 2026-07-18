بيان مشترك.. أوروبا والخليج ترفضان فرض القيود على الملاحة في هرمز

شفق نيوز- بروكسل

أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً، مساء اليوم السبت، أكدا فيه رفضهما القاطع لأي محاولات لفرض قيود على حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممراً دولياً تكفل حرية العبور فيه قواعد القانون الدولي.

وأدان الجانبان عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل، "الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً تجارية وأراضي عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن"، مؤكدين أن "تلك الهجمات عرّضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وشكلت انتهاكاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817".

وشدد البيان على أن "حق المرور في المضائق الدولية لا يجوز تقييده أو إخضاعه لإذن أي دولة".

كما دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية دون قيود، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بينهما لحماية حرية الملاحة وأمن الشحن الدولي، مع تجديد الدعوة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أظهرت بيانات موقع كبلر المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، أن مضيق هرمز لم يشهد مغادرة أي ناقلة نفط لليوم الثالث على التوالي، في تطور يعكس استمرار اضطراب حركة الشحن في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ويأتي هذا التوقف وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية.