بيانات شحن: هرمز يشهد عبوراً قليلاً للسفن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أظهرت بيانات شحن دولية، يوم الخميس، أن عدداً أقل من السفن عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد ‌أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، في ظل تصعيد البلدين لهجماتهما عبر الخليج.

وأظهرت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت المضيق أمس الأربعاء، معظمها ⁠عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم السابق، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات أن أربع سفن فارغة دخلت الخليج، هي ثلاث ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب. وكانت السفن الثلاث التي خرجت من ⁠المضيق تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود.

وتفيد بيانات كبلر بأن ناقلة من طراز سويزمكس ⁠تحمل مليون برميل من النفط الخام السعودي خرجت الثلاثاء الماضي من المضيق مع إيقاف تشغيل ⁠جهاز الإرسال والاستقبال لديها.

ولم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق أمس الأربعاء.

واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان إيران في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، إغلاق مضيق هرمز.

وتمنع العمليات العسكرية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر منه نحو 20% من شحنات النفط والغاز ‌العالمية ⁠قبل الحرب.