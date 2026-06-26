بيانات تتبع السفن ترصد حركة طبيعية للملاحة البحرية في مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

أفادت بيانات تتبع السفن، يوم الجمعة، بأن حركة البحرية في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي على الرغم من الهجوم الذي وقع يوم أمس.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن حركة الملاحة في مضيق هرمز استمرت في كلا الاتجاهين اليوم الجمعة وعبور السفن يمضي بشكل طبيعي رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس الخميس.

وأشارت إلى أن أربع ناقلات نفط فارغة تبحر حالياً باتجاه الخليج عبر المسار المحاذي، بالإضافة إلى سفينتين محملتين بالكامل تمضيان في مغادرة الخليج عبر هرمز.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت يوم أمس الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته عن مسؤولين أميركيين.

إلى ذلك، قالت مجموعة العمليات البحرية التجارية البريطانية (UKMTO) انها تقلت بلاغاً يفيد بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تعليق تنفيذ خطة إجلاء البحارة العالقين مؤقتاً.

وقالت المجموعة التابعة للبحرية الملكية البريطانية والتي تُعنى بمراقبة أمن الملاحة التجارية في المناطق البحرية الحساسة، إن سفينة الشحن أصيبت في جانبها وتعرض جسر القيادة فيها لأضرار، وذلك جنوب شرقي سلطنة عُمان، بحسب "بلومبرغ".

وأضافت أنه لم تُسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تحدث أي آثار بيئية نتيجة الحادث، داعية السفن إلى "العبور بحذر".

وعقب الحادث، أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تعليق تنفيذ خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مؤقتاً، وقالت في بيان، إن القرار جاء بعد بدء تنفيذ خطة الإجلاء التي نجحت بالفعل في إجلاء عدد من السفن.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز، أنه قرر تعليق المهمة مؤقتاً "لإعادة التأكد من استمرار توافر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة ضمن خطة الإجلاء، وكذلك لجميع السفن الموجودة في المنطقة".