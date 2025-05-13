بوساطة بن سلمان.. ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالعاصمة الرياض، أنه لن يتردد باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية وحلفاء الولايات المتحدة، وقال إنه "بصفته رئيساً للولايات المتحدة، سيظل دائماً يفضل السلام والشراكة".

كما أعرب ترامب، عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار في سوريا، بعد سنوات من المعاناة والبؤس والموت الكبير الذي شهدته البلاد.

وقال ترامب، ايضا إن إدارته كانت قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرًا إلى أن السيناتور الأميركي ماركو روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا ضمن هذا المسار.

وأكد ترامب أنه سيدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لمنحها فرصة حقيقية لاستعادة عافيتها، مضيفًا: "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن بلاده تسعى إلى "الانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "انتهاز هذه الفرصة والتركيز على المصالح المشتركة التي توحد الشعوب".

وختم ترامب بالقول إن "الأمن والسلام سيؤديان إلى ازدهار ملايين الناس حول العالم"، في إشارة إلى أهمية الاستقرار الإقليمي والدولي.

في السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن ترامب ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع غداً الأربعاء.

ووصل ترامب، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل زيارة إلى ثلاث دول خليجية (السعودية وقطر الإمارات) وصفها الرئيس الأمريكي بـ"الزيارة التاريخية".

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أوضحت أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يلتقي الشرع بترامب ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتابعت، أن اللقاء سيكون فرصة ليضغط الرئيس السوري من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وتكافح سوريا لتخفيف العقوبات الأمريكية، والتي تبقي البلاد في عزلة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعباً للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاماً.