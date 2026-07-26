بوتين يضيّق الخناق على العمال الأجانب ويفرض شروطاً مالية صارمة

شفق نيوز- موسكو

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتضمن إلزام العاملين الأجانب بإعالة أنفسهم وأسرهم بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة للفرد في المنطقة التي يعملون بها.

وجاء في نص القانون الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين، يوم الأحد، إن "الأجنبي في حال عمله في عدة مناطق في آن واحد، يُحتسب المبلغ بناء على أعلى حد أدنى للمعيشة، وعلى أي حال، يجب ألا يتجاوز هذا المبلغ متوسط الراتب الشهري المُستحق في المنطقة المعنية".

وجرى استحداث آلية لمراقبة دخل العمال المهاجرين، حيث ستقوم الهيئات الضريبية بتقديم معلومات عن دخل المواطنين الأجانب لفترات من 3 و6 و9 و12 شهراً من السنة التقويمية إلى وزارة الداخلية، بينما سيقدم الصندوق الاجتماعي الروسي معلومات عن سجلهم الوظيفي. وبحال انخفض دخل الأجنبي عن المستوى المحدد، يُعتبر عقد عمله منتهياً، وتقلص مدة إقامته في روسيا.

كما وقع بوتين قانونا آخر يُلزم أبناء العاملين الأجانب عند بلوغهم سن الثامنة عشرة بمغادرة روسيا، إلا إذا كان لديه أسباب قانونية للإقامة أو إذا قدم طلباً للحصول على تصريح عمل وقام بتقديم دفعة مقدمة من ضريبة الدخل الشخصي خلال نفس الفترة أي 30 يوما.