بوتين يذكّر ترمب بدور "القياصرة" في استقلال أميركا

شفق نيوز- موسكو

استحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، الدور الذي قال إن "روسيا القيصرية" أدته في دعم المستعمرات الأميركية خلال حرب الاستقلال، مؤكداً أن البلدين جمعتهما محطات تاريخية بارزة.

وقال بوتين، في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة "لم يمثل فقط بداية قيام دولتكم، بل أصبح أيضاً منعطفاً مهماً في تاريخ العالم".

وأضاف أن روسيا، في عهد القياصرة، "دعمت سكان مستعمرات أميركا الشمالية في كفاحهم من أجل التحرر من الحكم البريطاني".

وأشار الرئيس الروسي إلى ما وصفه بـ"الفصول المجيدة" في تاريخ العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنهما كانا حليفين في الحربين العالميتين وأسهما معاً في هزيمة النازية ووضع أسس النظام العالمي الحديث.

وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة، بوصفهما أكبر قوتين نوويتين في العالم، تتحملان "مسؤولية خاصة" في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

واختتم رسالته بتمنياته لترمب وللشعب الأميركي بالصحة والنجاح والازدهار.